Европейский центробанк не планирует поднимать ставки длительное время - глава ЕЦБ Драги

Европейский центробанк не планирует повышать ставку рефинансирования и ставку по депозитам в течение длительного периода времени. Об этом заявил глава регулятора Марио Драги на пресс-конференции 4 июля.

"Совет управляющих ожидает, что ключевые ставки ЕЦБ, включая ставки по депозитам, останутся на текущем или более низком уровне в течение длительного периода времени", - сказал Драги, передает РИА "Новости".

Курс евро на Forex на заявлениях Драги резко упал примерно на 1% - с почти 1,3 доллара до 1,2885 доллара - минимума с конца мая.

Как отмечают аналитики, сохранение низкой учетной ставки долгое время (как обещает глава ЕЦБ) окажет давление на курс евро.

По данным финкомпании «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро понизились - до 10,6000/10,6090 грн/евро с 10,5885/10,5980 грн/евро на 12:00.