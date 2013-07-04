Миндоходов предлагает снизить втрое беспошлинный денежный эквивалент посылок через таможню

Министерство доходов и сборов Украины предлагает ввести контроль за перемещением частных посылок через таможенную границу Украины и снизить беспошлинный денежный эквивалент индивидуальной посылки до 100 евро с 300 евро с целью недопущения коммерческого использования этого канала перемещения товаров и пресечения контрабанды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на разработанный и опубликованный для общественного обсуждения законопроект об усовершенствовании порядка пересылки товаров через таможенную границу.

Как разъяснили в Миндоходов, действующее законодательство предполагает упрощенный порядок пересечения границы для товаров, которые граждане пересылают в частном порядке для использования в личных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. Порядок не предполагает уплаты таможенных платежей при оформлении таких посылок, если их стоимость не превышает эквивалент в 300 евро. «Однако аналитики Миндоходов выявили многочисленные случаи использования порядка пересылки товаров в коммерческих целях. Весьма популярным остается способ пересылки товаров мелкими партиями в разрешенном денежном и весовом эквиваленте в течение 24 часов», - пояснили в Миндоходов, добавив, что такие посылки, как правило, носят коммерческий характер, но при этом не облагаются таможенными платежами.

В этой связи Миндоходов предложило не только снизить беспошлинный денежный эквивалент для частной посылки, но и определить критерии «мелких партий» пересылаемых товаров. «Такими критериями могут быть: потребительские характеристики товаров, используемых в промышленности, а не для удовлетворения обычных бытовых потребностей; количество и однородность товаров, включая наименование, размер, фасон, цвет; периодичность перемещения», - разъяснили в Миндоходов.

Кроме того, Министерство предлагает ввести систему обмена информацией между операторами почтовой связи, экспресс-перевозчиками, а также ввести таможенный контроль в международных пунктах почтового обмена и на сортировочных станциях.

«При этом законопроект не предполагает введения каких-либо изменений действующих ставок налогообложения или внедрения новых форм документов, необходимых при таможенном контроле», - отметили в Министерстве.

Как сообщал УНИАН, в январе министр доходов и сборов Александр Клименко, выступая на видео-совещании с руководителями региональных подразделений и центрального аппарата налоговой и таможенной служб, назвал первоочередные задачи налоговиков и таможенников, а также заявил, что объединение информационных баз данных и создание современной ІТ-индустрии с единым программным обеспечением по всем видам налогов и обязательных платежей повысит противодействие теневому сектору экономики.