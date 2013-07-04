Межбанк закрылся снижением гривни

В четверг, 4 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США понизились до 8,1510/8,1550 грн/долл. с 8,1470/8,1515 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро понизились - до 10,6000/10,6090 грн/евро с 10,5885/10,5980 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни остались на том же уровне 0,2455/0,2459 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2925/1,3020

Как сообщал УНИАН, в среду, 3 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1500/8,1520 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 10,5605/10,5670 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2453/0,2457 грн/рубль.