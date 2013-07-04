Китайский юань готовится стать конкурентом американскому доллару

Китай планирует ослабить контроль курса юаня и сделать его мировой резервной валютой, сообщает "Прайм" со ссылкой на Financial Times.

Предполагаемая реформа будет важным шагом, который позволит китайской валюте стать глобальным конкурентом американскому доллару.

Говоря на мартовской конференции о планах достижения полной конвертируемости юаня, руководитель китайской Государственной администрации по валютным операциям Гуань Тао сообщил, что Пекин планирует проведение реформы в два этапа. Сначала будет проведено «коренное» ослабление курсовых ограничений ЦБ, а затем планируется переход к конвертируемости валюты по счету движения капитала.

Решительность китайских властей даже вызвала некоторое беспокойство экспертов МВФ, присутствующих на конференции: "Преждевременная либерализация может привести к кризису, поэтому Китаю следует по-прежнему придерживаться осторожного подхода ", заметил в своем выступлении Маркус Родлер, заместитель директора департамента Азии МВФ.

Публикация материалов мартовской конференции в Financial Times совпала по времени с конференцией о роли юаня на мировых рынках, проходящей во Франкфурте, участники которой также высоко оценили перспективы китайской валюты. В ходе своего выступления член правления Центробанка Германии Йоахим Нагель заметил, что рост количества мировых банков, предлагающих своим клиентам транзакции в юанях, вырос в разы (с 900 в середине 2011 года до десятка тысяч в нынешнем году). В то же время он отметил, что использование китайской валюты на мировых рынках не соответствует растущей значимости экономики Китая и подчеркнул перспективы юаня стать одной из мировых резервных валют.

Китайский юань свободно конвертируется по счету текущих операций с 1996 года, однако Пекин по-прежнему сохраняет за собой возможность управлять курсом юаня, защищая свою финансовую систему от внешних шоков. Однако эта политика привела к накоплению гигантских валютных резервов и формированию финансовых дисбалансов экономике Китая.

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