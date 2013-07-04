Рада решила вопросы функционирования Миндоходов в рамках Таможенного кодекса

Верховная Рада Украина урегулировала организационные вопросы функционирования Министерства доходов и сборов Украины в рамках реализации положений Таможенного кодекса и в связи с проведением административной реформы.

За принятие соответствующего законопроекта о внесении изменений в Таможенный кодекс проголосовали 240 народных депутатов при необходимых 226.

Представляя законопроект, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник заявил, что при подготовке законопроекта ко второму чтению народные депутаты внесли 63 поправки к документу, из которых 59 поправок были учтены, а четыре - отклонены.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что принятие норм законопроекта будет содействовать гармоническому соотношению всех норм, исключению правовых коллизий и обеспечению условий надлежащего функционирования государственного управления органов доходов и сборов.

Ранее аналогичные изменения были внесены в Налоговый кодекс Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины было создано в конце декабря 2012 года на базе Государственной налоговой и государственной таможенной служб.