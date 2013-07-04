Миндоходов предлагает снизить до 300 евро беспошлинный ввоз товаров через сухопутную границу

Министерство доходов и сборов Украины предлагает снизить с 500 до 300 евро денежный эквивалент товаров, которые можно провозить через таможенную границу Украины наземным транспортом без уплаты таможенных пошлин.

Об этом говорится в проекте закона Украины о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, разработанном министерством и опубликованном на сайте Миндоходов.

Изменения, в частности, вносятся в статью 374 Таможенного кодекса, предполагающую установление денежного эквивалента беспошлинного ввоза товаров в ручной клади или багаже через пункты пропуска через государственную границу, открытые для воздушного и невоздушного (сухопутного и морского) сообщения.

При этом денежный эквивалент беспошлинного ввоза товаров для пунктов пропуска, открытых для воздушного сообщения, остается неизменным – 1000 евро. Объем багажа также не пересматривался и установлен на максимальном уровне 50 кг.

Как сообщал УНИАН, ранее Миндоходов предложило ввести контроль за перемещением частных посылок через таможенную границу Украины и снизить беспошлинный денежный эквивалент индивидуальной посылки с 300 до 100 евро с целью недопущения коммерческого использования этого канала перемещения товаров и пресечения контрабанды.