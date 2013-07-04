Рада урегулировала вопрос выпуска, обращения и погашения векселей

Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект, устанавливающий порядок выпуска, обращения, погашения и взыскания средств Кабинетом министров и Национальным банком по финансовым векселям, эмитированным для оформления бюджетной задолженности, в том числе задолженности по налогу на добавленную стоимость.

За законопроект проголосовали 248 народных депутатов при необходимых 226.

Законопроект вносит изменения в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно дальнейшего улучшения администрирования налогов и сборов".

"Введение норм законопроекта будет способствовать обеспечению условий для применения финансовых векселей как одного из эффективных средств оформления платежей по возмещению налога на добавленную стоимость и обеспечению добровольности получения бюджетного возмещения финансовыми казначейскими векселями, повышению качественного уровня администрирования налога на добавленную стоимость, созданию законодательных основ для полноценного функционирования инструмента финансового векселя", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями. За такое решение проголосовали 246 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Срок обращения векселей - до 5 лет, доходность - 5% годовых. Использование векселей, как предполагается, будет добровольным.