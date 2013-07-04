Миндоходов готово использовать векселя при администрировании НДС

Министерство доходов и сборов Украины сообщило о готовности администрировать возмещение НДС путем оформления казначейских финансовых векселей, что предполагается принятым Верховной Радой законопроектом о реструктуризации бюджетной задолженности, сообщила УНИАН пресс-служба Миндоходов.

Согласно сообщению пресс-службы, введение финансовых казначейских векселей, с одной стороны, позволит упростить и ускорить процедуру возмещения НДС для налогоплательщиков, а с другой - поможет частично снять нагрузку с бюджета.

«В связи с введением инструмента финансовых казначейских векселей Министерство доходов и сборов не только не снизит контроль за чистотой декларирования, но и усилит работу по предупреждению формирования фиктивного налогового кредита для возмещения НДС», - цитирует пресс-служба министра Миндоходов Александра Клименко.

Миндоходов также пояснило, что получение налогоплательщиками бюджетного возмещения путем выдачи финансовых казначейских векселей базируется на принципе добровольности. То есть, сами плательщики смогут определять, в какой форме получать бюджетное возмещение: деньгами или векселями.

При этом такая возможность не распространяется на автоматическое бюджетное возмещение, которое будет проводиться только денежными средствами. Кроме того, такая возможность предложена как временная - до 1 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями. За такое решение проголосовали 246 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Срок обращения векселей - до 5 лет, доходность - 5% годовых. Использование векселей, как предполагается, будет добровольным.