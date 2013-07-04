Банки ограничат вложения в ОВГЗ, если доходы бюджета будут снижаться - эксперт

Банкиры намерены ограничить объемы вложений в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), если объемы недополученных доходов госбюджета будут расти.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал член совета Национального банка Украины, старший советник “Альфа-Банка” (Украина) Роман Шпек в ходе круглого стола в Киеве.

По словам банкира, в текущих реалиях сложно оценить кредитные риски на год вперед и более, поэтому банки активно направляют свободные ресурсы на покупку государственных ценных бумаг (облигации внутреннего государственного займа).

В то же время, Шпек отметил, что банкиры будут сокращать объемы вложений в ОВГЗ. “Лимитов на ОВГЗ мы устанавливать не будем, но будут разумные ограничения, исходя из реальной оценки ситуации”, - уточнил он.

“Если государство будет получать запланированные доходы, то и запланированные объемы ОВГЗ будут поддерживаться банками. А если недополученные доходы в госбюджет будут расти, банки будут более осторожно принимать на себя риски, связанные с ОВГЗ. Необходимо стимулировать развитие экономики, и тогда банки не будут устанавливать лимиты на ОВГЗ”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, согласно оперативным данным Госказначейства, доходы госбюджета Украины в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизились на 0,4 млрд грн, или на 0,3% - до 162,5 млрд грн.

По данным Министерства финансов Украины, дефицит госбюджета Украины в январе-мае 2013 года по сравнению с январем-маем 2012 года вырос в 5,05 раза – до 18,488 млрд грн. Дефицит сводного бюджета за указанный период составил 21,712 млрд грн, что 4,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в размере 20,060 млрд грн, что в 9,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

По информации Национального банка, на 3 июля 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 227,863 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 132,158 млрд грн, в собственности банков - 82,280 млрд грн, нерезидентов - 5,151 млрд грн.