Кабмин снова увеличивает уставный капитал «Ощадбанка»

Кабинет министров Украины увеличивает уставный капитал государственного «Ощадбанка» на 1,34 млрд грн, или на 8,8% - до 17,23 млрд грн.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №469 от 3 июля 2013 года, опубликованном на сайте правительства.

«Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Государственный сберегательный банк Украины» на сумму 1 399 944 000 гривень путем выпуска новых акций существующей номинальной стоимости с сохранением в собственности государства 100 процентов таких акций», - говорится в постановлении.

Соответствующие изменения вносятся в устав банка.

Согласно постановлению, Минфин для обеспечения выполнения постановления выпустит 7-летние облигации внутреннего госзайма на 1,4 млрд грн по ставке доходности 9,5% годовых, а «Ощадбанк» перечислит в госбюджет разницу в сумме 56 тыс. грн между номинальной стоимостью этих облигаций и номинальной стоимостью дополнительно выпущенных акций.

Как сообщал УНИАН, с июне текущего года Кабинет министров Украины увеличил уставный капитал государственного «Ощадбанка» на 1,8%, или на 291,732 млн грн за счет прибыли, полученной банком по результатам деятельности в 2010 году, путем увеличения номинальной стоимости его акций.

Справка УНИАН. «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2013 года активы банка составляли 86,23 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 49,67 млрд грн, обязательства - 67,95 млрд грн, средства клиентов - 40,02 млрд грн, собственный капитал - 18,28 млрд грн, уставный капитал - 14,5 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 137,28 млн грн. 100% акций банка принадлежат государству.