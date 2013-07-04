Дефицит госбюджета Украины в этом году достигнет 5% ВВП - эксперт

По итогам текущего года дефицит государственного бюджета Украины превысит запланированный уровень в 3,2% и составит не менее 5% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал член совета Национального банка Украины, старший советник “Альфа-Банка” (Украина) Роман Шпек в ходе круглого стола в Киеве.

“Мы все понимаем, что по итогам года дефицит госбюджета превысит запланированный уровень и будет не менее 5% ВВП. И я не верю, что в этом году будет продолжено сотрудничество с МВФ, поэтому уровень золотовалютных резервов Национального банка по итогам года будет ниже 20 млрд грн”, - сказал Шпек.

По его словам, с учетом состояния экономики, все связанные с кредитованием риски банковская система принимает на себя, поэтому банки вынуждены поддерживать ставки по кредитам на высоком уровне и даже при наличии излишней ликвидности направляют ресурсы на краткосрочное кредитование и покупку государственных ценных бумаг, а не на долгосрочные кредиты в реальный сектор.

“Объем прироста в кредитовании корпоративного сектора зависит не от уровня конкуренции, а от развития экономики. Уже год промышленность падает. Банки кредитуют отдельные предприятия, а не секторы. Руководство банка ставит задачу обеспечить прирост корпоративного кредитования, и мы ищем отдельные “жемчужины” в украинской экономике”, - прокомментировал банкир.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос в 5,05 раза – до 18,488 млрд грн. Дефицит сводного бюджета за указанный период составил 21,712 млрд грн, что 4,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в размере 20,060 млрд грн, что в 9,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.