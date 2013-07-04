Миндоходов разъяснило порядок возврата уже уплаченного налога на недвижимость

Министерство доходов и сборов Украины разъяснило порядок возвращения средств налогоплательщиков, уже уплаченных в рамках проведения кампании по сбору налога на недвижимость, отличную от земельного участка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов, в связи с принятием Верховной Радой Украины сегодня, 4 июля, новых правил администрирования налога, граждане, уже уплатившие налог, могут обратиться с соответствующим заявлением в налоговые инспекции.

«Вместе с тем, уплаченные налоги могут быть зачтены к оплате в 2014 году», - разъяснили в министерстве и добавили, что налогоплательщикам не о чем беспокоиться: соответствующее заявление они могут подать в течение трех лет.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины перенесла срок введения и уплаты налога на недвижимость, отличную от земельного участка, вплоть до 31 декабря 2013 года - срока завершения сверки всех данных по объектам налогообложения и формирования реестра плательщиков такого налога.

Льгота по налогу на недвижимость касается квартир, суммарная жилая площадь которых не превышает 120 кв. м; домов, суммарная жилая площадь которых не превышает 250 кв. м; квартир и домов - 370 кв. м.

При этом, дифференцированы ставки налогов. В частности, для квартир до 240 кв.м такая ставка составляет 1% от минимальной заработной платы (1147 грн), домов до 500 кв. м – 1% от минимальной заработной платы. Квартиры и дома свыше 240 кв. м и 500 кв. м соответственно облагаются налогом по ставке 2,7% минимальной заработной платы.

Министерство доходов и сборов Украины уже разослало 244 тыс. квитанций об уплате налога на недвижимость.