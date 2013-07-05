Профицит платежного баланса обеспечивают внутренние заимствования Кабмина – эксперты

Профицит платежного баланса в текущем году поддерживали внутренние заимствованиями правительства в иностранной валюте и низкие девальвационные ожидания населения, считают опрошенные УНИАН эксперты.

«Профицит финансового счета в текущем году поддерживали внутренние заимствованиями правительства в иностранной валюте и низкие девальвационные ожидания населения. Министерство финансов привлекло 0,8 млрд долл. на внутреннем рынке в мае, в результате чего объем внутренних заимствований в иностранной валюте за 5 месяцев 2013 года составил 3 млрд долл., удвоившись в годовом выражении», - прокомментировала главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Также, констатирует эксперт, ссылаясь на данные Национального банка, впервые с июля 2010 года объем наличной иностранной валюты за пределами банков сократился на 0,1 млрд долл., а приток долгового капитала в корпоративный сектор в мае текущего года возобновился после временного оттока в апреле, полностью перекрыв дефицит текущего счета.

«По нашим оценкам, без коррекции обменного курса дефицит текущего счета останется на уровне 7-8% ВВП (на фоне 7,3% в 2013 году и 7,5% в 2014 году) и по-прежнему будет финансироваться за счет прямых иностранных инвестиций и корпоративного кредитования, большая часть которых представляет собой репатриацию капитала, ранее выведенного из страны», - прогнозирует Елена Белан.

В то же время, по ее словам, отток капитала через наличный валютный рынок может возобновиться во второй половине текущего года в соответствии с сезонной тенденцией, оказывая давление на национальную валюту и резервы НБУ.

По мнению начальника отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрия Сологуба, пока рано делать далекоидущие выводы о кардинальном улучшении состояния платежного баланса в текущем году, поскольку недавно Нацбанк уточнял данные по первому кварталу этого года, согласно которым дефицит текущего счета не только не снизился в годовом выражении (о чем говорили предварительные данные), а на самом деле вырос на 6% по сравнению с первым кварталом 2012 года.

«Не исключено, что и финальная статистика второго квартала будет куда менее положительной. В этих условиях мы сохраняем наш прогноз дефицита текущего счета в этом году на уровне 12,2 млрд долл. США (6,5% ВВП), что, тем не менее, представляет собой некоторое улучшение по сравнению с прошлым годом, когда отрицательное сальдо составило 14,7 млрд. долл. (8,5% ВВП)», - прогнозирует банкир.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко объясняет рост профицита платежного баланса резким снижением скупки наличной валюты населением по сравнению с прошлым годом (снижение нетто-покупки наличной валюты на 37%) и снижением дефицита текущего счета.

«Снижение спроса на наличную валюту в целом было ожидаемым, и тенденция обмена наличной валюты на гривну будет наблюдаться в течение всего лета. Возможно, осенью спрос на наличную валюту и вырастет, но несущественно. В то же время, снижение дефицита текущего счета оказалось сюрпризом. Многие аналитики ожидали, наоборот, роста дефицита внешней торговли в связи со снижением экспорта украинского металла и нерегулированием высоких цен на газ из России. Но ситуация действительно радикально изменилась, поскольку Украина нашла обходные пути по покупке более дешевого "нерусского" газа», - прокомментировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины в январе-мае 2013 года составил 3,262 млрд долл., что в 7,7 раза больше также профицита по итогам января-мая прошлого года (422 млн долл.). Дефицит текущего счета за указанный период в годовом выражении сократился на 27,61% - до 3,063 млрд долл., профицит счета операций с капиталом и финансовых операций вырос на 35,93% - до 6,325 млрд долл., объем прямых инвестиций (сальдо) - снизился на 41,12%, до 1,363 млрд долл.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

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