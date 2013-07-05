Верховная Рада "без обсуждения" утвердила свою смету на 2013 год почти на миллиард гривень

Верховная Рада Украины приняла свою смету на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак вынес этот вопрос на голосование без обсуждения.

За решении проголосовали 245 народных депутатов из 351, зарегистрированного в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада не поддержала проект Постановления “О смете Верховной Рады Украины на 2013 год”.

Как сообщил тогда председатель комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента Владимир Макеенко, данным проектом предусматривалось на выполнение ВР своих полномочий выделить 935 млн 971 тыс. грн.

Также предусматривалось выделить на бесплатный проезд одного депутата 26800 грн. На содержание помощников народного депутата с января 2013 года предусматривалось выделить 76 тыс. грн., а с 1 мая 2013 года - 160 тыс. грн.

Проект постановления был направлен на доработку в профильный комитет парламента.