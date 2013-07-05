Правительство России одобрило проект бюджета на 2014-2016 годы с ценой нефти 93 долл.

Правительство РФ в целом одобрило проект основных направлений бюджетной политики и статей федерального бюджета на 2014-2016 гг., заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Как сообщают "Вести Экономика", дефицит бюджета в 2014 г. составит 0,4% ВВП (327 млрд руб.), в 2015 г. - 0,6% ВВП (455,5 млрд руб.), в 2016 г. - 0,6% ВВП (543,7 млрд руб.). При этом ненефтегазовый дефицит сократится с 8,6% ВВП в 2014 г. до 8,5% ВВП в 2015 г. и 7,8% ВВП в 2016 г.

Доходы федерального бюджета увеличатся в ближайшие три года в номинальном выражении, но сократятся по отношению к объему ВВП.

В 2014 г. доходы бюджета составят 13,52 трлн руб. (18,3% ВВП), в 2015 г. - 14,78 трлн руб. (18% ВВП), в 2016 г. - 15,83 трлн руб. (17,4% ВВП).

Доходы в основном сократятся за счет снижения нефтегазовых доходов с 6,029 трлн руб. (8,2% ВВП) в 2014 г. и 6,493 трлн руб. (7,9% ВВП) в 2015 г. до 6,586 трлн руб. (7,2% ВВП) в 2016 г.

Ненефтегазовые доходы при этом увеличатся в номинальном выражении, но по отношению к объему ВВП останутся неизменными: 7,49 трлн руб. (10,1% ВВП) в 2014 г., 8,287 трлн руб. (10,1% ВВП) в 2015 г. и 9,244 трлн руб. (10,1% ВВП) в 2016 г.

Расходы бюджета в 2014 г. составят 13,847 трлн руб. (18,7% ВВП), в 2015 г. - 15,235 трлн руб. (18,6% ВВП), в 2016 г. - 16,374 трлн руб. (18% ВВП).

Размер расходов на три года определен на основе "бюджетного правила", которое учитывает средние цены на нефть.

В 2014 г. базовая цена нефти ($93 за баррель) для бюджета определена как средняя цена нефти за последние шесть лет. В 2015 г. цену нефти для бюджета определили как среднюю цену за последние семь лет ($94 за баррель), в 2016 г. - как среднюю цену за последние восемь лет ($95 за баррель).

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