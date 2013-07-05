ExxonMobil возглавила рейтинг крупнейших компаний мира по капитализации, сместив Apple

Американская нефтяная корпорация ExxonMobil возглавила рейтинг крупнейших компаний мира по объему капитализации, сместив на второе место компанию Apple, говорится в пресс-релизе аудиторской компании Ernst & Young.

По итогам первого полугодия 2013 года капитал компании составил 402 млрд долл.

Третье место в рейтинге заняла интернет-компания Google. Далее разместились Microsoft, Berkshire Hathaway, Walmart, Johnson&Johnson, General Electric, еще одна нефтяная компания Chevron. На десятом месте расположился китайский коммерческий банк Industrial and Commercial Bank of China. Немецкий концерн Volkswagen занял лишь 60-е место с 92 млрд долл. Далее расположились SAP, Siemens и Bayer, передает «Газета.Ru».