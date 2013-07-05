В России родственникам чиновников запретят иметь бизнес в офшорах

Близким родственникам, в том числе супругам и детям чиновников, запретят иметь бизнес в офшорных зонах. Соответствующая норма будет внесена в национальный план борьбы с офшорами, который в настоящее время готовят Росфинмониторинг, Минэкономразвития и Минфин, сообщает lenta.ru со ссылкой на газету «Известия».

Аналогичные ограничения предполагается ввести и в отношении топ-менеджеров государственных компаний. Источник газеты добавил, что у чиновников будет выбор: отказаться от офшорной компании или отказаться от семьи. При этом он добавил, что если речь будет идти о бывшей жене чиновника, то наличие у нее офшорного бизнеса не будет считаться нарушением, но такая ситуация станет поводом для более тщательного контроля.

По данным издания, кроме ограничений для чиновников, национальный план по борьбе с офшорами предусматривает обязательное раскрытие бенефициаров офшорами, владеющими стратегическими объектами, такими как военные заводы и аэропорты. В последнем случае речь может идти о московском «Домодедово», собственники которого скрыты в офшорных зонах.

Кроме того, в плане содержатся меры по предоставлению Росфинмониторингу расширенных полномочий по мерам в отношении иностранных юрисдикций и финансовых структур, препятствующих сбору налогов, введение налогообложения для офшорных фондов, которые используются для покупки недвижимости, предметов искусства и ювелирных украшений, а также увеличение штрафов за использование налоговых гаваней.

О необходимости разработать национальный план по борьбе с офшорами заявлял президент России Владимир Путин. Он также неоднократно говорил, что деофшоризация российской экономики является одной из его стратегических задач