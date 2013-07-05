Экономика Италии стабилизируется - доклад МВФ

Экономика Италии демонстрирует признаки стабилизации, однако существует ряд сдерживающих восстановление факторов, говорится в докладе Международного валютного фонда, сообщают Вести.ru.

"Перспективы экономического роста Италии в среднесрочной перспективе будут усиливаться только благодаря реализации комплексных реформ", - отмечают аналитики фонда.

По прогнозам экспертов МВФ, экономика страны по итогам текущего года снизится на 1,8%, после чего вырастет на 0,7% в 2014 г.

В то же время МВФ отмечает, что еще сохраняются риски ухудшения экономической ситуации в стране.

"Неудача и задержка в реализации политики, в том числе на европейском уровне, могут подорвать доверие участников рынка к правительству Италии, усилить давление на банки и сдержать рост кредитов", - говорится в докладе.

По мнению аналитиков МВФ, необходимы дополнительные усилия для повышения низкой производительности экономики и снижающейся конкурентоспособности.