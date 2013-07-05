Введение векселей приведет к "бартеризации" бюджетных отношений и наращиванию госдолга - Пинзеник

Введение казначейских векселей открывает путь к "бартеризации" бюджетных отношений и стремительного наращивания государственного долга, считает народный депутат фракции "УДАР" Виктор Пинзеник.

Об этом говорится в комментарии депутата, переданном УНИАН.

По словам Пинзеника, хотя вексель и ценная бумага, но для налогоплательщика, которому, например, возмещается НДС, это не более чем "как будто деньги".

"Выпуск векселей приравнивается к перечислению средств на счет. Какой "утонченный профессионализм". Наконец у правительства появилась возможность "решить" проблему дефицита бюджета, нехватки средств. Денег нет - бумаги хватит", - сказал Пинзеник.

Депутат отметил, что отныне таких "мелочей", как одобрение парламентом дефицита бюджета, размера долга и других бюджетных "глупостей" не нужно.

"Ибо порядок выпуска, обращения и погашения векселей устанавливается самим правительством. Введение в принятой редакции казначейских векселей превращает принятие закона о бюджете в ненужную процедуру", - убежден политик.

"Мечтаю о том, чтобы когда-нибудь авторам подобных инициатив и тем, кто за них голосует, всю жизнь все доходы выплачивали векселями с обязательствами по их погашению в следующем тысячелетии", - отметил Пинзеник.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями.