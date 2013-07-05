Объем налоговых платежей в Киеве вырос на 18,5%

Объем налоговых платежей, аккумулированный сотрудниками Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве в бюджеты всех уровней, в январе-июне вырос по сравнению с аналогичным периодом на 18,5% - до 18 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Таможенные поступления за этот же период составили 11,7 млрд грн.

При этом в Государственный бюджет перечислено 25,6 млрд грн, что на 2,8 млрд грн (10%) больше аналогичного показателя прошлого года.

«В бюджет города Киева за полгода налогоплательщики уплатили 4,2 млрд грн, что на 516 млн грн (14%) больше показателя прошлого года», - говорится в сообщении ГУ Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, налогоплательщики Киева в январе-мае т.г. перечислили в бюджет 15,3 млрд грн, что на 18,6% превышает аналогичный показатель 2012 года