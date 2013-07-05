Безналичные платежи по картам в Украине достигли 41%

Доля безналичных платежей по платежным картам в Украине в первом квартале 2013 года выросла до 41%, в то время как в 2012 году этот показатель составлял 32%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила генеральный директор представительства MasterCard в Украине Вера Платонова.

Как сообщила Платонова, важным достижением для рынка платежных карт в Украине является рост количества транзакций по платежным картам в торговой сети до 50% от всех транзакций, что соответствует европейским стандартам и говорит о «зрелости» рынка платежных карт в Украине. Относительно технологии MasterCard по проведению бесконтактных платежей PayPass, презентованной компанией на рынке Украины два года назад, представитель MasterCard сообщила, что на сегодняшний день уже 20% терминалов в стране принимают такие карты. Защита карт с бесконтактной технологией от мошенничества при расчетах в торговых сетях реализуется при помощи введения пин-кода держателем карты по платежам свыше 100 грн, а при расчетах в сети Интернет - посредством введения специального секретного кода.

По словам Платоновой, следующим этапом в развитии бесконтактных технологий будет проведение платежей при помощи мобильного телефона. «Райффайзен Банк Аваль в числе первых начал работать с технологией MasterCard PayPass. Благодаря усилиям наших партнеров уже 20% рынка эквайринга в стране принимает карты PayPass - более 5000 торгово-сервисных предприятий», - отметила представитель MasterCard.

В рамках презентации кредитной карты «Прозора», разработанной с использованием бесконтактной технологии PayPass «Райффайзен Банком Аваль», заместитель председателя правления банка Роберт Коссманн сообщил, что банк уже выпустил более 200 тыс. бесконтактных карт и до конца следующего года намерен нарастить их объемы до 500 тыс. «В апреле мы добавили новую функцию – бесконтактные платежи. На сегодня в Украине есть 18 тыс. терминалов, принимающих к расчету бесконтактные карты, в том числе 2 тыс. – терминалы «Райффайзен Банка Аваль», и до конца текущего года, по нашим ожиданиям, их количество вырастет до 8 тыс.», - сообщил Коссманн.

Справка УНИАН. MasterCard – международная финансовая компания, которая специализируется на платежных решениях и технологиях. Компания управляет платежной сетью, объединяющей более 20 тысяч финансовых учреждений в более чем 210 странах и территориях. По итогам 2012 года количество карт MasterCard и Maestro в мире выросло на 8% - до 1,9 млрд карт, при этом число транзакций с использованием платежных карт выросло на 20%. На рынке Украины компания работает с 2006 года. Участниками платежной системы MasterCard являются более 100 банков страны. 90% существующего рынка эквайринга в Украине обслуживает система MasterCard PayPass.

PayPass представляет собой революционную технологию, позволяющую осуществлять расчеты, поднеся карту на несколько сантиметров к терминалу. МаsterCard PayPass принимают 5 000 украинских торгово-сервисных предприятий, в том числе "Мегамаркет", Metro, "Фуршет", "Сільпо", Novus, "АТБ", "Фора", "Велика Кишеня", Watsons, INTERTOP, Geox, Ecco, Timberland, Oodji, сети быстрого питания McDonalds, KFC, McFoxy, "Челентано".

«Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. На 1 апреля 2013 года активы банка составляли 45,98 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 25,87 млрд грн, обязательства - 39,23 млрд грн, средства клиентов - 28,97 млрд грн, собственный капитал - 6,75 млрд грн, уставный капитал - 3 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 83,94 млн грн. С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).