Хочешь денег – а на тебе вексель

Верховная Рада приняла с третьей попытки закон, разрешающий оформлять бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, векселями. В случае подписания документа Президентом, правительство сможет оформлять долги казначейскими бумагами с доходностью 5%, они будут выпускаться на срок до пяти лет, но погашать их можно раньше - в счет оплаты налоговых обязательств.

Несмотря на то, что «вексельный» закон принят, общественный резонанс, прокатившийся по Украине сразу после подачи в Раду трех законопроектов на эту тему, не ослабевает. Как в принципе и не утихает спор вокруг идеи между властью и оппозицией. Первая утверждает, что закон очень важный, поскольку речь идет о решении вопроса расчетов в государстве, включая снижение процентной ставки по кредитам. Оппозиция резко критикует инициативу, утверждая, что она спровоцирует рост давления на бизнес.

Между тем, обращение векселей в Украине уже давно разрешено и урегулировано. Сначала в 1992 году, затем в 2001 году были приняты соответствующие документы, в основу которых положена Женевская конвенция о вексельном обращении 1930 года, что стало результатом присоединения к ней Украины.

Затем с 1 января 2013 года заработали изменения в законы, предусматривающие введение финансового векселя для оформления задолженности, и опять таки бюджетной. Но операции с этими бумагами по итогам двух кварталов практически приостановились.

Как пояснил председатель совета Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ) Дмитрий Леонов, это связано с опасениями относительно возможных изменений в налоговом законодательстве. Кроме того, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на сегодня практически утратила рычаги влияния на этот сегмент рынка, поскольку отчетность по векселям не является обязательной. То есть, фактически вексель оказался в «теневой» зоне.

Казалось бы, нужно исправлять ситуацию, чтобы не росли долги государства под «бумажные» гарантии и не плодились «серые» схемы использования бюджетных средств. Но вместо этого «вексельную» политику решили «расширить и углубить». Нам помимо «невостребованного» финансового векселя, теперь предлагают запустить в оборот казначейский, подконтрольный, в отличие от финансового (руководит Нацбанк), правительству. То есть, по казначейской ценной бумаге будет обязан уплатить центральный орган исполнительной власти (казначейство), другими словами – бюджет. Особенно интересен тут факт оплаты обязательств по госзакупкам, которые на сегодня являются практически лидерами «серых» сделок. К примеру, поставщик услуг или товара оформит сделку через «рекомендованный» банк/фирму, причем с дисконтной скидкой, а госказначейство при совершенно пустом бюджете оплатит вексель по номиналу. Чем не «конвертационный центр»?

В принципе, векселя – своего рода свидетельство беспомощности власти перед экономической катастрофой, глубоким бюджетным кризисом. План по наполнению казны не выполняется, дефицит растет, промпроизводство падает, стагнация продолжается, внешние кредиты, в том числе сотрудничество с МВФ, по крайней мере, в этом году, вряд ли будут реальными. По мнению как международных, так и отечественных экспертов рост валового внутреннего продукта Украины в 2013 году будет нулевым, а показатель производственной сферы возможен в минусе. Можно, конечно, для выполнения закона о госбюджете, пересмотреть макропоказатели, провести секвестр казны, чтобы рассчитывать лишь на реальные деньги. Правда, придется сократить соцвыплаты и урезать перекрестное субсидирование, в том числе, в энергетической сфере, что грозит повышением тарифов. Но ведь впереди президентские выборы! Видимо, поэтому правительство с нужными шагами не спешит, продолжая успокаивать байками – «ситуация стабильная».

Но бизнес подобное убаюкивание, вряд ли, спасет от неприятностей. Эксперты считают, что теперь НДС, превращенный в векселя, может быть официально выкуплен. Казалось бы – неплохо, если бы не низкая ставка доходности и будущие дисконты при желании погасить вексель.

По мнению аналитиков, 5% годовых по векселям, что обещает закон, почти в два раза ниже, чем официальный уровень инфляции в стране в последние годы. Все может свестись к тому, что возродится механизм возврата НДС конца 90-х, когда узкий круг лиц занимался официальной скупкой векселей с дисконтом 60-70% от номинала, которые в последствии обменивались на бюджетное возмещение деньгами. И самое главное, в ближайшем будущем на рынке появятся те, кто на этом начнет зарабатывать, при этом проблема невозврата бюджетного возмещения реальному сектору экономики останется нерешенной.

Банкиры считают, что нововведение приведет к росту спроса на банковские кредиты, поскольку предпринимателям-экспортерам, которым выдадут векселя в счет погашения долгов по налогу на добавленную стоимость, придется искать заемные ресурсы для пополнения оборотных средств.

«Экспортерам практически всегда задерживали возврат НДС. Таким образом, бизнес, по сути, бессрочно кредитовал бюджет. Отныне многим предприятиям предложат векселя вместо живых денег. Это означает, что бизнес будет кредитовать госбюджет под 5% годовых на срок от 1 до 5 лет», - пояснил заместитель председателя «Авант-банка» Андрей Швец.

По его мнению, введение векселей отчасти решает проблему наполнения госбюджета, но одновременно создает проблему для бизнеса - экспортерам придется привлекать больше кредитов для того, чтобы пополнить оборотные средства, компенсировав таким образом замороженные в векселях деньги.

Категоричен в своей оценке «вексельной» идеи власти Виктор Пинзеник, экс-министр финансов, народный депутат фракции «УДАР». Он считает, что введение казначейских векселей открывает путь к «бартеризации» бюджетных отношений и стремительному наращиванию государственного долга. В целом, хотя вексель и ценная бумага, но для налогоплательщика, которому, например, возмещается НДС, это не более чем "как будто деньги".

«Выпуск векселей приравнивается к перечислению средств на счет. Какой «утонченный профессионализм». Наконец у правительства появилась возможность «решить» проблему дефицита бюджета, нехватки средств. Денег нет - бумаги хватит», - сказал Пинзеник.

Депутат отметил, что отныне таких «мелочей» как одобрение парламентом дефицита бюджета, размера долга и других бюджетных «глупостей» не нужно. «Ибо порядок выпуска, обращения и погашения векселей устанавливается самим правительством. Введение в принятой редакции казначейских векселей превращает принятие закона о бюджете в ненужную процедуру», - утверждает депутат.

«Мечтаю о том, чтобы когда-нибудь авторам подобных инициатив и тем, кто за них голосует, всю жизнь все доходы выплачивали векселями с обязательствами по их погашению в следующем тысячелетии», - подытожил Пинзеник.

Остается только добавить: Миндоходов обещает, что получение налогоплательщиками бюджетного возмещения путем выдачи финансовых и казначейских векселей будет базироваться на добровольной основе. То есть, сами плательщики смогут определять, в какой форме получать возмещение - деньгами или векселями. Между тем, такая возможность не распространяется на автоматическое бюджетное возмещение, которое будет проводиться только денежными средствами. Такая возможность предложена как временная - до 1 января 2014 года.

Нана Черная (УНИАН)