Азаров считает, что в украинской экономике очень мало французских инвестиций

Уровень торгово-экономических отношений Украины и Франции не соответствует экономическому потенциалу обеих стран, и сейчас есть перспективы эти отношения активизировать, считает премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Азаров заявил в интервью журналу Le nouvel Economiste.

Премьер отметил, что на сегодняшний день французские инвестиции в Украину составляют не более 1,7 млрд долларов США, или 3,2% общего объема иностранных инвестиций. Более 70% французских инвестиций сосредоточены в финансовом, и только 14% - в промышленном секторе. Однако тенденция постепенно меняется. В прошлом году произошло увеличение объема инвестиций французских компаний в производственные сектора экономики.

«Я уверен, мы сможем улучшить эту ситуацию», - отметил Азаров.

Также он убежден, что Украина становится привлекательным местом для инвестиций.

«Например, у нас уже есть клиники, оборудованные выше европейского уровня, современные сельскохозяйственные комплексы, металлургические предприятия, экологические очистные сооружения и т.п., которые лучше оснащены только потому, что они были построены в последнее время», - отметил премьер.

Он также напомнил, что 18 июня встречался с представителями деловых кругов Франции на форуме, организованном MEDEF International.

«Мы обсуждали, в частности, строительство фармацевтического предприятия и концессию дорог в Украине, а также другие, не менее интересные проекты с участием французских компаний», - сказал Азаров.