На закрытии межбанка гривня повысилась к доллару

В пятницу, 5 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США повысились до 8,1565/8,1610 грн/долл. с 8,1590/8,1620 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро понизились - до 10,5035/10,5135 грн/евро с 10,5020/10,5105 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни повысились до 0,2453/0,2457 с 0,2454/0,2458 на начало торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2870/1,2915

Как сообщал УНИАН, в среду, 4 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1510/8,1550 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 10,6000/10,6090 грн/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,2455/0,2459 грн/рубль.