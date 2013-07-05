Вексельные расчеты взвинтят спрос на банковские кредиты – эксперт

Введение в Украине векселей для оформления бюджетной задолженности со сроком обращения 5 лет и 5-процентной доходностью приведет к росту спроса на банковские кредиты, поскольку предпринимателям-экспортерам, которым выдадут векселя в счет погашения долгов по налогу на добавленную стоимость, придется искать заемные ресурсы для пополнения оборотных средств.

Об этом в комментарии УНИАН сказал заместитель председателя «АВАНТ-БАНКА» Андрей Швец.

«Экспортерам практически всегда задерживали возврат НДС. Таким образом, бизнес, по сути, бессрочно кредитовал бюджет. Отныне многим предприятиям предложат векселя вместо живых денег. Это означает, что бизнес будет кредитовать госбюджет под 5% годовых на срок от 1 до 5 лет», - пояснил Швец.

По его мнению, введение векселей отчасти решает проблему наполнения госбюджета, но одновременно создает проблему для бизнеса. «Экспортерам придется привлекать больше кредитов для того, чтобы пополнить оборотные средства, компенсировав таким образом замороженные в векселях деньги», - подчеркнул банкир.

При этом он напомнил, что в 2010 году опыт НДС-облигаций показал: бумаги можно было реализовать на финансовом рынке с дисконтом в 16-18%, при этом получение ценных бумаг (НДС-облигаций) было добровольным.

«Сейчас ситуация будет несколько другой. Принятый закон позволяет правительству самостоятельно устанавливать объемы использования векселей. Кроме того, Кабмин будет оформлять долг векселями с разным сроком погашения - от 1 до 5 лет. Пока неясны критерии, которые будут определять «вексельный» срок, то есть непонятно, кто получит вместо денег вексель на 1 год, а кто – на все пять. И какой дисконт для «реализации» векселей предложит рынок. Судя по всему, он будет гораздо выше, нежели в том же 2010-м. Следовательно, предприятиям будет выгодней покрыть недоимку кредитными средствами, а после наступления срока погашения векселей получить обратно полную сумму или же уплатить бумагами налоги», - резюмировал банкир.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями.

Согласно законопроекту, срок обращения векселей - до 5 лет, доходность - 5% годовых. Предполагается, что использование векселей будет добровольным. Документы будут оформляться по желанию субъектов предпринимательства.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по налоговой и таможенной политике Виталий Хомутынник заявлял, что важно не только ввести вексельный инструмент оформления задолженности на добровольной основе, но и сделать его ликвидным.

На начало 2013 года официально подтвержденная сумма задолженности по НДС за предыдущие периоды составляла 5,5 млрд грн.

В 2010 году правительство уже выпускало государственные пятилетние облигации на сумму 16,44 млрд грн (более 2 млрд долл.), которые вместо живых денег были выданы экспортерам как возмещение НДС.