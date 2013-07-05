В июне инфляция в Украине составила 0%

Инфляция в Украине в июне 2013 года по сравнению с маем составила 0%, сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против июня 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,1%, с начала 2013 года (июнь 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Как сообщает Госстат, в июне против мая 2013 года больше всего подорожал сахар - на 6,5% (против июня 2012 г. - снижение на 5,8%), железнодорожный пассажирский транспорт - на 4,3% (рост на 3,3%), овощи - на 2,9% (снижение на 6,4%), транспортные услуги - на 1,3% (рост на 3,6%), автодорожный пассажирский транспорт - на 1% (рост на 3,9%), алкогольные напитки и табачные изделия - на 0,7% (рост на 7,8%), квартплата — на 0,6% (рост на 2,5%)

Снижение цен зафиксировано на молоко - на 1,8% (против июня 2012 года - снижение на 2,3%), яйца - на 1,2% (снижение на 2,1%), фрукты — на 2,4% (снижение на 11%).

По остальным позициям в июне против мая 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,5 п.п.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2013 года по сравнению с апрелем 2013 года составила 0,1%. В годовом выражении (против мая 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,4%, с начала 2013 года (май 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%, при этом снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

По мнению экспертов, устойчивые показатели дефляции и нулевой инфляции в Украине свидетельствуют о неблагоприятной экономической ситуации. Так, дефляция цен и спад экономики в Украине могут привести к цепочке банкротств и скачку безработицы.

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