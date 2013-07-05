Золотовалютные резервы Нацбанка упали почти на 6% - до 23,1 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в июне снизились на 5,7%, или на 1,397 млрд долл., и на 1 июля составили 23,144 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 5,7%, или на 1,402 млрд долл.

По данным на сайте Государственной службы статистики, на 1 июля 2013 года резервы в иностранной валюте составили 21,698 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 14,32 млн долл., золото - 1,432 млрд долл.

Как сообщает НБУ, в июне на изменение размера резервов существенное влияние оказали выплаты по погашению облигаций государственного займа в размере 1,139 млрд долл.

Также сообщается, что общее сальдо интервенций НБУ за июнь было позитивным и составило 101 млн долл. США в эквиваленте.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в мае 2013 года сократились на 2,8% - до 24,541 млрд долл.

В декабре 2012 года сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).