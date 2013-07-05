Германия выделит 800 млн евро кредита малому бизнесу Испании

Правительство Германии приняло решение предоставить Испании кредит на 800 млн евро, сообщают Вести.ru.

Данные средства будут выделены немецким государственным банком Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) испанской компании ICO, которая распределит их между организациями. Срок погашения составит 10 лет.

"Средства будут направлены на борьбу с безработицей, поскольку позволят малому бизнесу увеличить штат сотрудников", - заявил министр финансов Германии Вольфганг Шобле.

ВВП Испании сокращается седьмой квартал подряд, что свидетельствует об усилении рецессии и крайне сложном положении страны.

Напомним, что совсем недавно правительство Испании пересмотрело свой прогноз в сторону понижения, согласно которому ВВП страны по итогам года снизится на 1,3%. Предыдущий прогноз предполагал снижение на 0,5%.