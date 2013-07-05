Португалия не сможет вернуться на долговой рынок в 2014 году из-за внутренних и внешних событий, сообщил президент страны Анибал Каваку Силва, выступая на конференции в Лиссабоне, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

«Невозможность вернуться на финансовый рынок в следующем году может стать, в том числе, результатом отказа «тройки» от одобрения очередного кредитного транша в рамках программы экстренного финансирования Португалии», — сказал президент.

Ситуация в Португалии осложнена политическим кризисом после отставки министра финансов Витора Гашпара, проводившего программу строгой экономии, согласованную ранее с ЕС и Международным валютным фондом. За ним следом ушел в отставку министр иностранных дел Пауло Порташ. Позже местные СМИ сообщали о возможной отставке министра сельского хозяйства Ассунсао Кристаса и министра социальной политики Педро Мота Соареса.

Ранее сообщалось, что Португалия получила денежную помощь от ЕС в 2011 году. Португалия должна вернуться на финансовый рынок в 2014 году.