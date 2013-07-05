В Беларуси золотовалютные резервы сократились на 405 млн долл.

Минск. По итогам июня золотовалютные резервы Беларуси в национальном определении, по предварительным данным, сократились на 404,9 млн долл. и на 1 июля 2013 года составил 8,632 млрд долл. в эквиваленте.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

В определении ССРД МВФ сократились на 9,5 млн долл. и, по предварительным данным, на 1 июля 2013 года составили 8,017 млрд долл. в эквиваленте.

«Сокращение объема золотовалютных резервов в основном обусловлено снижением цены на золото на международном рынке драгоценных металлов, а также погашением Национальным банком и правительством Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте, которые в июне текущего года были исполнены в полном объеме», - отметили в Нацбанке Беларуси.

В конце года, как рассчитывают в Нацбанке Беларуси, золотовалютные резервы составят порядка 8,3 млрд долл.

Справка УНИАН. В 2013 году в Беларусь привлечено 569,2 млн долл. (в т.ч. четвертый и пятый транш кредита АКФ ЕврАзЭС в размере 440 млн долл. каждый, 72,2 млн долл. по кредитам банков КНР и 40,7 млн долл. по кредиту Правительства Российской Федерации на строительство АЭС). Также проводилось плановое погашение внешнего государственного долга на сумму 330,0 млн долл.

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