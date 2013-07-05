Азаров объяснил, почему казначейство задерживает деньги

Казначейство в первую очередь перечисляет деньги регионам на зарплаты и соцвыплаты, а оставшиеся средства направляет на финансирование незащищенных статей бюджета.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе общения в сети Facebook, отвечая на вопрос о жалобах из регионов по поводу задержек с выделением средств.

«Казначейство в первую очередь перечисляет деньги на выплаты пенсий, зарплат, социальных пособий, выплаты по внешним и внутренним обязательствам и затем оплачивает все остальные платежи, которые каждый день осуществляются Казначейством. Поэтому по незащищенным статьям иногда возникают определенные задержки. В этих случаях аккумулируются средства и по мере накопления осуществляются расчеты», - сказал Азаров.

В целом по состоянию на 5 июля, по словам Азарова, в Украине нет задолженностей по выплате зарплат бюджетникам, пенсий, и другим социальным обязательствам.

Как сообщал УНИАН, с начала июля руководители Донецкой, Полтавской областей, а также мэр Донецка заявили о долгах Казначейства перед регионами.

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