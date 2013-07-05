В Польше более половины зарплаты уходит на уплату налогов

Варшава. В Польше, крупнейшей восточноевропейской стране, входящей в Евросоюз, более половины средней зарплаты уходит на выплату налогов, а в текущем году налоговые расходы поляков увеличатся еще на 4%, или на 300 долларов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом глобализации (Instytut Globalizacji), которыми располагает УНИАН.

Эксперт института Марек Лангалис подсчитал, что на выплату прямых и непрямых налогов получатель средней зарплаты в Польше направляет 8,2 тыс. долл. в год и после уплаты налогов у него остается только 7,3 тыс. долл.

По данным исследования, больше всего налоговых расходов приходится на выплаты в фонд социального обеспечения, НДС с акцизом, а также в Пенсионный фонд.

Аналитик отметил, что в Польше выгоднее работать не в штате компании по трудовому договору, а выполнять работы по контракту на конкретную работу, что позволяет сэкономить значительные средства на уплате вносов в соцфонды.

"Человек, работающий по договору подряда, чистыми получил бы за год на 3,8 тыс. долл. больше, чем штатный работник", - отмечает Лангалис.

По подсчетам эксперта, благодаря сэкономленным на оплатах в разные фонды деньгам за 44 года можно накопить капитал, позволяющий в дальнейшем выплачивать себе в течение 20 лет пенсию в размере 1150 долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Главного управления статистики Польши (GUS), в мае текущего года средняя заработная плата в Польше в секторе предприятий составила 3699,67 злотого, или 1120 долл.

Cправка УНИАН. В прошлом году реальные доходы поляков - из-за более высокой инфляции, чем номинальный рост зарплат - снизились впервые за последние 20 лет.

Средняя зарплата составила 3521,67 злотого, или около 1070 долл. по текущему курсу (1 долл. = 3,3 польского злотого).