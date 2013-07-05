Еврогруппа может разделить транш Греции на части

На заседании Еврогруппы может быть принято решение о выделении следующего транша помощи Греции по частям. Об этом заявил сегодня еврокомиссар по валютным и финансовым вопросам Олли Рен, сообщает ИТАР-ТАСС.

По его словам, в ЕС многие политики в частных беседах высказывают разочарование медленными темпами реформ в Греции и предлагают разбить транш на несколько частей. "Это возможно, но не факт", - подчеркнул Рен, выступая на семинаре в Финляндии.

"Это зависит от того, сможет ли Греция выполнить все условия", - добавил он.

Он также отметил, что кредиторы готовы продолжать переговоры с Грецией "столько, сколько потребуется".

В начале текущей недели "тройка" международных кредиторов (ЕС, Европейский центробанк и Международный валютный фонд) пригрозила греческому правительству, что может отказаться от перевода транша в 8,1 млрд евро или же разобьет его на более мелкие доли и будет выдавать их по частям в зависимости от выполнения Грецией того или иного обязательства. Ожидается, что окончательное решение будет принято на заседании Еврогруппы в понедельник, 8 июля.

В среду источники, участвующие в переговорах греческого минфина с "тройкой" кредиторов, сообщили журналистам, что Афины не успеют выполнить требования до понедельника. Впрочем, уже в четверг вице-премьер греческого правительства и глава МИД Эвангелос Венизелос после встречи с министром иностранных дел Германии Гидо Вестервелле выразил уверенность в том, что Греция завершит трудные переговоры и избежит задержки с предоставлением ей очередного транша.