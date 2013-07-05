S&P ухудшило прогноз по рейтингу Португалии до негативного

Международное рейтинговое агентство S&P ухудшило прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу Португалии в национальной и иностранной валютах ("ВВ") до негативного со стабильного, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-релиз агентства.

При этом аналогичный краткосрочный рейтинг был подтвержден на уровне "В".

В понедельник ушел в отставку министр финансов страны Витор Гаспар, который поддерживал жесткую программу экономии для выполнения Португалией обязательств в рамках программы помощи от международных кредиторов, без которой страна не может в полном объеме финансировать свои бюджетные нужды. Во вторник заявление об отставке подал глава МИД Паулу Порташ. В среду доходность десятилетних государственных облигаций Португалии превысила психологически важную отметку в 8% на фоне опасений рынка относительно отставки правительства.

Португалии в ближайшие месяцы необходимо вернуть себе доступ к долгосрочному рыночному финансированию бюджетных нужд, которое пока заменяют кредиты МВФ и Евросоюза. В обмен на эти кредиты страна реализует программу восстановления экономики, в том числе, за счет болезненных мер оптимизации бюджета. Доверие рынков к Португалии может быть подвергнуто риску в связи с нынешней политической нестабильностью.