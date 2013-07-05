Fitch повысило рейтинг Кипра и снизило Египта

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Кипра в национальной валюте до "ССС" с "ограниченного дефолта " (RD), сообщается в пресс-релизе агентства, передает Прайм.

В то же время Fitch подтвердило аналогичный рейтинг в иностранной валюте на уровне "В-" с негативным прогнозом и страновой потолок по рейтингам на уровне "В".

Также Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Египта в национальной и иностранной валютах до "В-"с "В", прогноз по рейтингам негативный.

Кроме того, был понижен страновой потолок по рейтингам государства до "В-"с "В".