Moody's понизило рейтинги госбанков России

Агентство Moody's в пятницу объявило, что понизило долгосрочные долговые и депозитные рейтинги Сбербанка, Россельхозбанка, ВТБ и его розничного подразделения «ВТБ 24», сообщает Lenta.ru.

Как сообщается в пресс-релизе Moody's, рейтинг Сбербанка снижен с A3 до Baa1, Россельхозбанка — с Baa1 до Baa3, ВТБ — с Baa1 до Baa2, «ВТБ 24» — с Baa1 до Baa2. Прогноз по всем рейтингам стабильный, так как, по мнению агентства, в ближайший год-полтора эти банки едва ли подвергнутся серьезному давлению негативных факторов.

Рейтинг трех крупнейших государственных банков России был поставлен на пересмотр еще в апреле 2013 года. Агентство намеревалось оценить готовность государства оказать комплексную помощь финансовым учреждениям в случае необходимости.

Moody's понизило рейтинги российских госбанков, основываясь на двух факторах. Во-первых, по сравнению с 2008 годом устойчивость российского бюджета уменьшилась, что снизило способность правительства противостоять таким негативным факторам, как длительное снижение цен на нефть. Во-вторых, объемы Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, созданных для покрытия бюджетного и пенсионного дефицита, резко уменьшились по сравнению с докризисным периодом (16,1 процента от ВВП в 2008-м против 8,5 процента в середине 2013-го).

В целом, отмечают в Moody's, способность государства оказать банкам поддержку в случае кризиса уменьшилась, так как при ухудшении экономической ситуации кроме банков на поддержку правительства будут претендовать крупные корпорации и целые регионы.

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