МВФ согласился оказать Пакистану кредитную помощь

Международный валютный фонд согласился оказать Пакистану кредитную помощь объемом $5,3 млрд в целях укрепления стремительно уменьшающихся иностранных резервов страны, сообщают Вести.ru.

Кредит будет выплачен в течение трех лет, процентная ставка составит 3%.

Кредит МВФ поможет преодолеть финансовую нестабильность в Пакистане, где активно действуют исламские боевики. Однако реформы, которые фигурируют в условиях сделки, могут быть непопулярными у пакистанцев.

Напомним, что около 6 лет назад МВФ уже выделял кредит Пакистану. Страна до сих пор должна $5 млрд, при этом прошлому правительству не удалось осуществить многие требования кредитора, в частности сокращение дефицита и улучшение собираемости налогов.