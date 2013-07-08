МВФ может понизить прогноз роста мировой экономики из-за развивающихся стран

Международный валютный фонд может понизить прогноз по темпам роста мировой экономики в связи с замедлением роста развивающихся экономик. Об этом заявила управляющий директор МВФ Кристин Лагард, сообщают "Вести Экономика".

"Я боюсь, что из-за развивающихся стран, не развитых или стран с низкими доходами, а именно развивающихся, рост будет чуть ниже", - сказала Лагард на конференции во Франции.

МВФ планирует опубликовать новые прогнозы в конце этой неделе.

В апрельских прогнозах фонда предполагалось, что мировая экономика вырастет на 3,3% в этом году. Что касается развивающихся стран, то МВФ ожидает роста их экономики на уровне 5,3% в 2013 году и 5,7% в 2014 году.

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