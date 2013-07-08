Золото продолжает дешеветь

Стоимость золота рухнула по итогам торгов пятницы, 5 июля, на фоне очередной порции сильных статистических данных из США, которые усилили ожидания скорого сворачивания программы QEIII в стране и привели к росту курса доллара к мировым валютам, сообщает Прайм.

Августовский фьючерс на золото в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex к концу торгов подешевел на 39,2 доллара, или на 3,1% - до 1212,70 доллара за тройскую унцию. Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США вырос до максимума с июля 2010 года в 84,45 пункта с 83,29 пункта в четверг.

Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в июне увеличилось на 195 тысяч, хотя ожидался рост лишь на 165 тысяч. При этом безработица осталась на майском уровне (7,6%) при прогнозе снижения до 7,5%.