На текущей неделе давление на евро продолжится - эксперт

На текущей неделе (8-12 июля) пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1,2650 – 1,2900, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, валютная пара EUR/USD будет находиться под давлением на фоне событий прошлых 5-ти торговых дней. Дополнительный негатив для евро может привнести запланированная на 10 июля публикация протокола последнего заседания FOMC. Вероятно, подтвердится более агрессивный настрой ФРС США на сворачивание программы количественного смягчения.

Для валютной пары GBP/USD неделя также может оказаться негативной. Кроме внешних факторов давления, дополнительно стоит обратить внимание на публикацию данных по сальдо торгового баланса Великобритании за май. Ожидаемый рост дефицита сальдо торгового баланса только ослабит позиции британской валюты. Нижней границей для GBP/USD в этот период может стать 1,4780.

Банк Японии представит решение по процентной ставке, однако, не стоит ожидать каких-либо изменений. Интерес будут представлять лишь комментарии Харухико Куроды в отношении дальнейшего будущего монетарной политики и экономических перспектив. Лишь подтверждение курса на дальнейшее смягчение и намеки на новые инструменты воздействия на финансовые рынки смогут продвинуть USD/JPY далее с ближайшей целью 101,60 и затем 102,00.