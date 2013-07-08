В России задержана преступная группа, выведшая «в тень» более 1 млрд долл.

Москва. В России задержана одна из самых крупных организованных преступных групп, выведшая «в тень» более 1 млрд долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел России.

«По предварительной оценке, злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрд рублей (более 1 млрд долл.)», - говорится в сообщении.

Группа действовала более 5 лет на территории московского и других регионов Российской Федерации. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен ее состав, иерархия, а также схемы обналичивания денежных средств.

Организатором являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области, а всего в незаконной деятельности были задействованы свыше 400 человек.

Сообщается, что для реализации противоправной схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм.

По данным полиции, денежные средства «клиентов» безналичным путем переводились на расчетные счета «фирм-однодневок», открытых в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в Прибалтийские государства и Республику Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали, приобретая объекты недвижимости.

За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности составил более 575 млн рублей (более 17 млн долл.).

По данным фактам Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность».

На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд руб. (30 млн долл.), финансовые документы и 500 печатей российских и иностранных юридических лиц. Задержано 7 активных участников организованной группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин обещает разработать нацплан по борьбе с отмыванием денег