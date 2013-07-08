Объем торгов на украинских фондовых биржах удвоился

Общий объем торгов на украинских фондовых биржах по итогам первого полугодия 2013 года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 99,1 млрд грн до 187,9 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

По результатам первого полугодия 2013 года наибольшие объемы торгов были зафиксированы на биржах «Перспектива» (132,7 млрд грн), ПФТС (38 млрд грн) и на Украинской бирже (6,94 млрд грн).

Биржевые контракты заключались преимущественно с государственными облигациями, облигациями предприятий и акциями. В частности, за указанный период было проведено операций с государственными облигациями на сумму 140,1 млрд грн, что составляет 74% от общего объема торгов. Операций с облигациями предприятий было проведено на 21,67 млрд грн (12%), а сделок с акциями - на 12,511 млрд грн (7%).

Напомним, объем биржевых сделок с ценными бумагами в 2012 году составил 263,67 млрд грн, что на 11,9% больше, чем в 2011 году.

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