С кипрским офшором «покончили»

Верховная Рада ратифицировала Конвенцию между правительствами Украины и Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений, которая была подписана 8 ноября 2012 года в Никосии в присутствии президентов Украины Виктора Януковича и Кипра Димитриса Христофиаса. Вступит в силу документ с 1 января 2014 года.

Таким образом, Украина теперь сможет взыскивать налоги с предприятий, зарегистрированных на Кипре, в соответствии со своим законодательством. Предполагается, что налогами на доходы считаются все налоги, которые взимаются с общей суммы дохода или с элементов дохода, в том числе налоги на доходы от отчуждения движимого или недвижимого имущества и налоги на общую сумму зарплаты или платы, уплаченной предприятиями.

Кроме того, налогами, на которые распространяется действие Конвенции, в Украине предлагается установить налог на прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц. В то время как на Кипре - подоходный налог; корпоративный налог на прибыль; специальный взнос на оборону республики; налог на доходы от отчуждения имущества.

Также определяется, что действие Конвенции должно распространяться и на любые идентичные или значительным образом подобные налоги, которые взимаются одним из договорных государств после даты подписания конвенции, в добавление к существующим налогам или вместо них.

Конвенция предусматривает следующие ставки налога для основных доходов:

дивиденды: 5%/15% (меньшая ставка налога применима, если получатель дивидендов владеет не менее 20% в капитале компании, выплачивающей дивиденды, или его инвестиция в эту компанию составляет не менее 100,000 евро);

проценты: 2%;

роялти: 5%/10% (5% - применяется к роялти в отношении произведений науки, патентов, торговых марок, секретных формул, процессов или информации, касающейся промышленного или коммерческого опыта, а 10% - к иным роялти, в том числе за литературные и музыкальные произведения, фильмы, компьютерные программы);

доход от продажи акций (включая акции, стоимость которых относится к недвижимости) освобожден от налогообложения.

Тут стоит отметить, что последний раздел подразумевает поддержку интересов крупных отечественных финансово-промышленных групп, которые и являются собственниками таких акций.

Офшорная история

Конвенция заменит действующее в настоящее время соглашение между правительствами Кипра и СССР об избежании двойного налогообложения, которое было подписано 29 октября 1982 года, а вступило в силу с августа 1983 года. На сегодня от налогообложения освобождены любые доходы, которые возникают на территории Украины или Кипра, в том числе дивиденды, проценты, роялти, доходы от отчуждения имущества. Такое «послабление» привело к тому, что украинские бизнесмены элементарно просто оформляют владение украинскими активами через кипрские компании. Потери бюджета от таких схем – миллиарды в год.

Переговоры по новому соглашению велись с Кипром в течение пятнадцати лет - с 1997 года. Кстати, Кипр в 2006 году был исключен Украиной из списка офшорных зон, но на Никосию это мало подействовало. Активизировались переговоры только после того, как Киевом было принято решение начать процесс денонсации советско-кипрского соглашения. И вот, наконец-то, результат достигнут.

Между тем, мы «потеряли» крупнейшего инвестора – общая сумма перечислений в Украину с Кипра уже составляет 17,7 млрд долл., следом идет Германия - 6,1 млрд долл. Доля «гиганта-помощника» выросла за первый квартал до 32,1% с 31,8% на начало текущего года, несмотря на весенний кипрский коллапс. Правда, для расстройства повода нет. Ни для кого не секрет, что так называемые инвестиции – деньги, выведенные из страны и возвращенные в виде вложений.

Конец начала

Власть рассчитывает, что благодаря Конвенции украинский бюджет ежегодно будет дополнительно получать один миллиард гривен.

Как пояснял сразу после подписания Конвенции министр финансов Украины Юрий Колобов, «мы сейчас идем в ЕС, наша цель – имплементировать все законодательство в европейское, соответственно, уходим от того, что Кипр был офшорной зоной, это же не офшорная зона, поэтому мы договорились, что на переходном этапе мы подписываем это соглашение. Оно практически похоже на соглашения со странами ЕС". Между тем, по его словам, по некоторым «товарным» позициям останется нулевая ставка, в частности, при продаже имущества.

На первый взгляд, Украина аннулировала самую «серую» схему вывода капитала. Но это только на первый взгляд. На самом деле все несколько иначе. Не зря же парламентарии в июне провалили первую попытку ратифицировать Конвенцию. Просто нужно было время, чтобы полностью уладить все вопросы с финансовыми потоками. Что показательно, не поддержали тогда правительственный документ «регионалы» и коммунисты. Теперь же компании наших бизнесменов «прописываются» в других странах без риска «национализации» активов, где действуют стабильные соглашения, ничем не хуже кипрских. А на самом Кипре остались «старожилы», им там привычно, да и не так уже и плохо - налоги все равно остались минимальными. А деньги, «пропавшие» в кипрском направлении, вернуть все равно не удастся.

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин считает новую Конвенцию правильным шагом, но это борьба со следствием, а не с таким явлением, как бегство капитала.

«Кто-то думает, что это позволит вернуть в украинский бюджет деньги, которые крупный бизнес выводит из Украины. Ничего подобного. От денонсации договора с Кипром изменится только название страны, которая будет выступать главным инвестором Украины. Место Кипра могут занять Британские Виргинские острова, Нидерланды или любое другое государство, не входящее в G20, не имеющее сильно развитой торговли и промышленности, зато обладающее лояльным к иностранному крупному бизнесу налоговым законодательством», - считает Данилишин.

В первую очередь, по его мнению, нужно создать такие условия, чтобы деньги было выгодно вкладывать внутри Украины, а не выводить из нее и потом опять возвращать в виде инвестиций.

«Нужно совершенствовать налоговую политику, переходить к практическому введению механизмов контроля трансфертного ценообразования, заставить олигархов платить все налоги в полном объеме. Нужна комплексная программа, а не отдельные отвлекающие кавалеристские атаки. Если уже браться всерьез за проблему, нужно решать вопрос со всеми офшорами одновременно», - подытожил Данилишин.

Нана Черная (УНИАН)