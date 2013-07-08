Перспективы Греции соответствуют прогнозам международных кредиторов

Перспективы макроэкономического развития Греции в целом соответствуют прогнозам международных кредиторов, которые ожидают постепенного возвращения к росту в 2014 году, сообщается в опубликованном докладе представителей "тройки" кредиторов - ЕК, ЕЦБ и МВФ, сообщает Прайм.

"Хотя правительство страны продолжает фиксировать существенный прогресс, в некоторых областях необходимая политика реализуется не в полной мере", — отмечается в документе по итогам миссии "тройки" в стране.

Представители "тройки" кредиторов отметили успех правительства страны в реформировании налоговой системы Греции. В докладе также отмечается, что греческие власти обязались предпринять шаги по проведению реформ госуправления, например, путем кадровых изменений, а также обеспечению финансовой стабильности, в том числе путем продажи двух банков, работающих с проблемными кредитами, и завершения стратегию дальнейшего развития банковской системы.

"Миссия также обсудила с властями прогресс, достигнутый в укреплении системы социальной защиты (…) и обеспечении доступа к первичной медико-санитарной помощи для незастрахованных граждан", — отмечается в докладе.

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