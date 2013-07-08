ЕБРР инвестировал 50 млн евро в MK Group

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал 50 млн евро в сербскую компанию MK Group, работающую в Украине через дочернюю структуру «Агро Инвест Украина», тем самым став совладельцем компании.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР, имеющемся в распоряжении УНИАН.

По словам президента MK Group Миодрага Костича, привлеченные инвестиции будут направлены на развитие компании.

«Дополнительные средства будут использованы для финансирования новых инвестиций, а также сориентированы на снижение издержек производства, повышение энергоэффективности и охрану окружающей среды», - цитирует пресс-служба Костича.

При этом в компании отмечают, что украинская «дочка» станет одним из основных направлений финансирования. MK Group планирует расширение земельного банка «Агро Инвест Украина» до 100 тыс. га с обрабатываемых 40 тыс. га, строительство новых элеваторов промышленных мощностей по переработке кукурузы и т.д.

Справка УНИАН. «Агро Инвест Украина» - украинская дочерняя компания сербской MK Group, крупнейший инвестиционный проект за пределами Сербии. Компания работает в Украине с 2006 года. В состав входят 4 территориальных подразделения - Яготин, Черкассы, Винница, Житомир. В состав холдинга также входит компания «Агро Логистика Украина», управляющая элеватором мощностью 113 тыс. тонн единовременного хранения в подразделении «Яготин». Также завершаются работы по строительству элеваторного комплекса в Винницкой области мощностью в 65 тыс. тонн единовременного хранения.

ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 31 марта 2013 года, банк взял на себя обязательства по предоставлению более 8,63 млрд евро в рамках 337 проектов в Украине.