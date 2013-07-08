Минэкономразвития предлагает законодательно утвердить перечень и стоимость админуслуг

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает на законодательном уровне утвердить перечень бесплатных и платных административных услуг, а также стоимость платных услуг.

Соответствующий законопроект размещен на сайте министерства для обсуждения.

В частности, документ предполагает, что его нормы не будут распространяться на консульские действия, совершаемые органами дипломатической службы за рубежом.

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2012 года Верховная Рада Украины приняла закон Украины "Об административных услугах", внесенный Президентом Украины (№9435).

Статья 20 переходных положений этого закона предполагает утверждение перечня административных услуг и платы за их предоставление на законодательном уровне.