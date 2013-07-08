Кабмин выделил деньги на капремонт судов и развитие кинокультуры

Кабинет министров Украины выделил почти 150 млн грн для капитального ремонта, строительства и реконструкции административных зданий судов и 40 млн грн - на развитие украинской кинокультуры.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина № 472-р от 3 июля, размещенном на правительственном портале.

В частности, выделено 95,5 млн грн для капитального ремонта и строительства административных зданий Высшего хозяйственного и Высшего административного судов Украины, а также 48,9 млн грн – на реконструкцию помещений Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Также, согласно распоряжению, Минрегионстрой получит 40 млн грн для реконструкции здания лечебного трехэтажного корпуса государственного предприятия "Международный детский центр "Артек", а также 29,9 млн грн - для реконструкции системы водоснабжения с внедрением современных технологий очистки воды г. Славянска.

Министерство культуры получит от правительства 40 млн грн для развития украинской кинокультуры, 47,9 млн грн - для осуществления мероприятий по подготовке и празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси и 90 млн грн - для осуществления мероприятий по подготовке и празднованию 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко.

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