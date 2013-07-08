Межбанк понедельника закрылся котировками 8,1570/8,1585 грн/долл.

В понедельник, 8 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - до 8,1570/8,1585 грн/долл. с 8,1560/8,1595 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро понизились до 10,4749/10,4808 грн/евро с 10,4662/10,4747 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни повысились до 0,2447/0,2451 с 0,2448/0,2452 на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2830/1,2855

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 июля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1565/8,1610 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,5035/10,5135 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2453/0,2457 грн/рубль.