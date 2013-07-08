Сотрудники Банка Кипра смогут получить 150 тыс. евро за добровольное увольнение

Сегодня вступила в силу программа добровольного увольнения сотрудников Банка Кипра, несмотря на то, что на нее не согласился профсоюз банковских служащих, передет ИТАР-ТАСС.

За увольнение по собственному желанию работники крупнейшей на острове кредитной организации смогут получить одну месячную зарплату за два проработанных в банке года плюс дополнительно пять месячных окладов из июньского расчета. Максимальная сумма - 150 тысяч евро. Воспользоваться предоставленным шанском служащие смогут до 26 июля.

Предполагается, что максимальная сумма компенсации покроет 60 процентов зарплаты, которую они могли бы получить, проработав до пенсии. Написавшим заявление об уходе будет также оплачиваться медицинская страховка и возмещение за медикаменты до конца 2014 года.

Временный совет директоров банка, находящегося в процессе жесткой реструктуризации по требованию "тройки" международных кредиторов (Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд), надеется, что реализация программы позволит сократить до 1 тысяч рабочих мест. "Это привлекательный пакет, лучший в сложившейся ситуации", - заявил председатель совета директоров Софоклис Михаэлидис. Он призвал каждого сотрудника внимательно изучить сделанное предложение.

Уже с сентября, когда Банк Кипра вступит в решающую фазу реструктуризации, администрация приступит к массовому сокращению сотрудников. Ожидается, что всего до конца года число служащих уменьшится на 2,5 тысяч человек.