Нацбанк может ужесточить валютное регулирование из-за падения золотовалютных резервов - эксперты

Национальный банк Украины может ужесточить валютное регулирование в связи с падением золотовалютных резервов и неблагоприятной ситуацией на внешних рынках для привлечения новых заимствований, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

Как прокомментировал УНИАН начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб, тенденция по снижению резервов выглядит ожидаемой, учитывая погашение еврооблигаций в июне и отсутствие новых заимствований вследствие резкого роста доходности по украинским суверенным бумагам. «Эта тенденция может сохраниться и в ближайшие месяцы, учитывая предстоящие погашения (около 2,5 млрд долл. США за третий квартал) и сезонный рост спроса на валюту в начале осени. Очевидно, чтобы не допустить резкого падения (и так небольшого) размера валютных резервов, правительство и Нацбанк постараются увеличить приток валюты (путем размещения внутренних или внешних валютных облигаций), а также, возможно, пойдут на административные меры по ограничению спроса на валюту», - прогнозирует банкир. По его словам, пока сложно предположить, какими будут меры регулятора, но речь может идти об ужесточении правила обязательной продажи валютной выручки, в частности, о повышении этого требования с 50% до 75%.

Генеральный директор «Украинского кредитно-рейтингового агентства» (UCRA) Станислав Дубко также назвал погашение выпуска еврооблигаций 2003 года в объеме 1 млрд долл. основной причиной сокращения золотовалютных резервов. «Изначально планировалось осуществить новый выпуск долга сразу после этого погашения, однако планы правительства были изменены из-за ухудшения конъюнктуры мирового рынка в конце мая. Помимо погашения долгов, долларовый объем резервов также несколько сократился из-за существенного удешевления в прошедшем месяце золота и некоторых валют, входящих в состав резервов (в частности, австралийского доллара)», - пояснил эксперт. В то же время, по его оценкам, покрытие резервами импорта осталось неизменным и превышает объем трехмесячного импорта, что обусловлено снижением импортных поставок.

Управляющий партнер инвестиционной компании «Capital Times» Эрик Найман сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что в результате сокращения в июне текущего года почти на 6%, золотовалютные резервы НБУ достигли своего минимума с марта 2007 года. «Причина - большие погашения внешнего госдолга. Валютные резервы все еще покрывают трехмесячный импорт, но уже вплотную подошли к этому рубежу. Плохая ситуация на международных рынках капитала из-за угрозы ФРС США начать скорое сокращение QE3 (политика количественного смягчения, используемая центральными банками для стимулирования национальных экономик - УНИАН) не дает возможности Украине провести заимствования по приемлемым ставкам. А значит, тем острее встает вопрос получения нового кредита МВФ, либо достижение договоренностей по «газовой трубе» с Россией. В противном случае валютный рынок Украины ждет очень сложная осень, а может быть даже уже и август», - прогнозирует эксперт.

Как полагает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, снижение золотовалютных резервов Украины связано с решением правительства не повышать тарифы на ЖКХ и не брать новый кредит МВФ. По словам эксперта, рост резервов в 2008-2009 годах происходил за счет кредитов МВФ, и падение резервов по итогам июня не отразилось на девальвационных ожиданиях. «Снижение золотовалютных резервов оказалось не заметным для курса доллара. Это связано с тем, что НБУ уже давно не вмешивается в курсообразование «доллар/гривна», и курс больше зависит от обязательной продажи валютной выручки, и будущее курса доллара «в руках» экспортеров и владельцев зарубежных кредитов», - комментирует эксперт.

Руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий в ежедневном обзоре, представленном в системе TRData сообщил, что с учетом неблагоприятной ситуации для Украины на внешних рынках, размещение новых евробондов до конца лета маловероятно. По прогнозам аналитиков компании, по итогам текущего года резервы могут снизиться до 18 млрд долл., что существенно усилит давление на гривну.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в июне снизились на 5,7%, или на 1,397 млрд долл., и на 1 июля составили 23,144 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 5,7%, или на 1,402 млрд долл. В течение января-апреля текущего года резервы НБУ демонстрировали рост, который по итогам указанного периода составил 2,82%, после чего в мае резервы сократились практически до уровня начала года - на 2,8%, до 24,541 млрд долл.

По итогам 2012 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 3,3% - в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. до 24,546 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.)